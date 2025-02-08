Президент омской компании заверяет, что изменение собственника компании мало что меняет в ее управлении.
Смену собственника ООО «Проектно-инжиниринговая компания «Мостовик» прокомментировал ее президент, основатель НПО «Мостовик» Олег Шишов. Ранее сообщалось, что владельцем 75 % доли омской компании стало ООО «Эталонпроект» из Санкт-Петербурга. Ранее собственником была одна из структур АФК «Система».
– АФК «Система» владеет ПИК «Мостовик» на 75 %. Имеется несколько профильных направлений видов деятельности, в том числе строительство, девелопмент. Основная функция этой деятельности находится в компании «Эталонпроект». И логично, чтобы все связанные с этим видом деятельности активы были в одном месте. Акционеры АФК приняли решение передать свою долю под «Эталонпроект». Это мало что меняет в управлении. «Мостовик» как самостоятельно работал, так и будет работать, – цитирует Шишова портал «СуперОмск».
25 % ПИК «Мостовик» по-прежнему принадлежат семье основателя НПО «Мостовик» Олега Шишова. Владельцем этой доли является ООО «Лидер», компания принадлежит Аделине Шишовой и Александру Корпану.