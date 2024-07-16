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·Культура/Афиша

Известный омский строитель рассказал на страницах издания о строительстве мостов и воссоздании Успенского собора. И анонсировал продолжение, второй том.

Сегодня, 16 июля, известный омский строитель Олег Шишов, как и сообщалось ранее, презентовал первый том книги «История НПО «Мостовик». Том 1». Особенно знаковым является то обстоятельство, что торжество прошло в офисе возрожденного предприятия, Проектно-инжиниринговой компании «Мостовик».

Мероприятие не омрачило отсутствие первых лиц города и области, поскольку в зале собрались соратники, помогавшие основателю «Мостовика»: строители Валерий Кокорин, Юзеф Мосенкис, Сергей Оркиш и Александр Антропенко, экс-мэр и бывший главный инженер предприятия Вячеслав Двораковский, художественный руководитель театра «Галерка» Владимир Витько, депутат Заксобрания Владимир Пушкарев, ректор омского СибАДИ Александр Жигадло. В зале также присутствовали супруга строителя, Тамара Шишова, дети и внуки.

В своем вступительном слове Олег Шишов поделился, что замысел издания возник во время судов по банкротству компании в 2014 году. А уже в спецтюрьме, чтобы отвлечься от реалий неволи, инженер и проектировщик мостовых сооружений начал писать об истории родного предприятия.

– В 1983 году на базе кафедры «Мосты» придумали предприятие. Так появился «Мостовик». Первым крупным объектом в 1994 году был Октябрьский округ в Омске. Потом пошли заказы по всей стране, – напомнил Шишов. – Нами построены самый крупный вантовый мост в мире на острове Русский и больше половины объектов Олимпиады в Сочи в 2014 году. После чего у нас началось непреднамеренное банкротство.

Отдельно создатель «Мостовика» упомянул о создании завода металлоконструкций, о попытке строительства метрополитена. В издании нашлось место истории о Заксобрании, в составе которого Шишов проработал 22 года.

– Моя главная цель – высказать слова благодарности тем, кто здесь присутствует, с кем мы встречаемся и работаем. И рассказать, как мы строили мосты, омский метрополитен, Успенский собор и другие крупные объекты, – отметил Шишов.

Завершается первый том историей воссоздания Успенского собора. Во втором томе Олег Шишов планирует описать строительство олимпийских объектов в Сочи и развал «Мостовика».

– Пока не буду говорить, в чем причина банкротства предприятия – это предмет размышлений во втором томе книги. Планирую закончить через год-два, – анонсировал строитель.

Само издание представляет собой объемный фолиант со стилизованным портретом Шишова на белом фоне с иллюстрациями и в нескольких главах. Строитель вручил первые экземпляры фолианта своим соратникам, поблагодарив президента фонда «Духовное наследие» за спонсорскую помощь Леонида Полежаева.

Всего выпущено 50 экземпляров книги, большая часть которых подарена основателям компании.

Елена Ляхова
·Культура/Афиша

Известный омский строитель рассказал на страницах издания о строительстве мостов и воссоздании Успенского собора. И анонсировал продолжение, второй том.

Сегодня, 16 июля, известный омский строитель Олег Шишов, как и сообщалось ранее, презентовал первый том книги «История НПО «Мостовик». Том 1». Особенно знаковым является то обстоятельство, что торжество прошло в офисе возрожденного предприятия, Проектно-инжиниринговой компании «Мостовик».

Мероприятие не омрачило отсутствие первых лиц города и области, поскольку в зале собрались соратники, помогавшие основателю «Мостовика»: строители Валерий Кокорин, Юзеф Мосенкис, Сергей Оркиш и Александр Антропенко, экс-мэр и бывший главный инженер предприятия Вячеслав Двораковский, художественный руководитель театра «Галерка» Владимир Витько, депутат Заксобрания Владимир Пушкарев, ректор омского СибАДИ Александр Жигадло. В зале также присутствовали супруга строителя, Тамара Шишова, дети и внуки.

В своем вступительном слове Олег Шишов поделился, что замысел издания возник во время судов по банкротству компании в 2014 году. А уже в спецтюрьме, чтобы отвлечься от реалий неволи, инженер и проектировщик мостовых сооружений начал писать об истории родного предприятия.

– В 1983 году на базе кафедры «Мосты» придумали предприятие. Так появился «Мостовик». Первым крупным объектом в 1994 году был Октябрьский округ в Омске. Потом пошли заказы по всей стране, – напомнил Шишов. – Нами построены самый крупный вантовый мост в мире на острове Русский и больше половины объектов Олимпиады в Сочи в 2014 году. После чего у нас началось непреднамеренное банкротство.

Отдельно создатель «Мостовика» упомянул о создании завода металлоконструкций, о попытке строительства метрополитена. В издании нашлось место истории о Заксобрании, в составе которого Шишов проработал 22 года.

– Моя главная цель – высказать слова благодарности тем, кто здесь присутствует, с кем мы встречаемся и работаем. И рассказать, как мы строили мосты, омский метрополитен, Успенский собор и другие крупные объекты, – отметил Шишов.

Завершается первый том историей воссоздания Успенского собора. Во втором томе Олег Шишов планирует описать строительство олимпийских объектов в Сочи и развал «Мостовика».

– Пока не буду говорить, в чем причина банкротства предприятия – это предмет размышлений во втором томе книги. Планирую закончить через год-два, – анонсировал строитель.

Само издание представляет собой объемный фолиант со стилизованным портретом Шишова на белом фоне с иллюстрациями и в нескольких главах. Строитель вручил первые экземпляры фолианта своим соратникам, поблагодарив президента фонда «Духовное наследие» за спонсорскую помощь Леонида Полежаева.

Всего выпущено 50 экземпляров книги, большая часть которых подарена основателям компании.

Елена Ляхова