Известный омский строитель рассказал на страницах издания о строительстве мостов и воссоздании Успенского собора. И анонсировал продолжение, второй том.

Сегодня, 16 июля, известный омский строитель Олег Шишов, как и сообщалось ранее, презентовал первый том книги «История НПО «Мостовик». Том 1». Особенно знаковым является то обстоятельство, что торжество прошло в офисе возрожденного предприятия, Проектно-инжиниринговой компании «Мостовик».

Мероприятие не омрачило отсутствие первых лиц города и области, поскольку в зале собрались соратники, помогавшие основателю «Мостовика»: строители Валерий Кокорин, Юзеф Мосенкис, Сергей Оркиш и Александр Антропенко, экс-мэр и бывший главный инженер предприятия Вячеслав Двораковский, художественный руководитель театра «Галерка» Владимир Витько, депутат Заксобрания Владимир Пушкарев, ректор омского СибАДИ Александр Жигадло. В зале также присутствовали супруга строителя, Тамара Шишова, дети и внуки.

В своем вступительном слове Олег Шишов поделился, что замысел издания возник во время судов по банкротству компании в 2014 году. А уже в спецтюрьме, чтобы отвлечься от реалий неволи, инженер и проектировщик мостовых сооружений начал писать об истории родного предприятия.

– В 1983 году на базе кафедры «Мосты» придумали предприятие. Так появился «Мостовик». Первым крупным объектом в 1994 году был Октябрьский округ в Омске. Потом пошли заказы по всей стране, – напомнил Шишов. – Нами построены самый крупный вантовый мост в мире на острове Русский и больше половины объектов Олимпиады в Сочи в 2014 году. После чего у нас началось непреднамеренное банкротство.

Отдельно создатель «Мостовика» упомянул о создании завода металлоконструкций, о попытке строительства метрополитена. В издании нашлось место истории о Заксобрании, в составе которого Шишов проработал 22 года.

– Моя главная цель – высказать слова благодарности тем, кто здесь присутствует, с кем мы встречаемся и работаем. И рассказать, как мы строили мосты, омский метрополитен, Успенский собор и другие крупные объекты, – отметил Шишов.

Завершается первый том историей воссоздания Успенского собора. Во втором томе Олег Шишов планирует описать строительство олимпийских объектов в Сочи и развал «Мостовика».

– Пока не буду говорить, в чем причина банкротства предприятия – это предмет размышлений во втором томе книги. Планирую закончить через год-два, – анонсировал строитель.

Само издание представляет собой объемный фолиант со стилизованным портретом Шишова на белом фоне с иллюстрациями и в нескольких главах. Строитель вручил первые экземпляры фолианта своим соратникам, поблагодарив президента фонда «Духовное наследие» за спонсорскую помощь Леонида Полежаева.

Всего выпущено 50 экземпляров книги, большая часть которых подарена основателям компании.