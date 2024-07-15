На мероприятие ждут президента фонда «Духовное наследие», первого омского губернатора Леонида Полежаева.

Во вторник, 16 июля, намечена презентация второй книги основателя НПО «Мостовик» Олега Шишова. Он написал об истории созданного им предприятия.

Как сообщил «Омск-информу» сам Олег Шишов, на мероприятие ждут президента фонда «Духовное наследие», экс-губернатора Леонида Полежаева. Не исключено, что на презентации засветятся и действующие руководители города и области.

Примечательно, что о своем новом литературном детище экс-гендиректор «Мостовика» поведает в «родном» офисе предприятия. Теперь там располагается ООО «Мост», который тоже связывают с именем Олега Шишова.

Это уже вторая книга создателя «Мостовика». В 2020 году им написаны «О природе и охоте. Невыдуманные рассказы».