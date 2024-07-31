Глава фонда «Духовное наследие» заявил, что презентация не совпала с его личным графиком. Об издании он высказался комплиментарно.

Первый губернатор Омской области, президент фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев в пространном интервью рассказал, почему не пришел на презентацию книги о «Мостовике» от создателя этой организации Олега Шишова.

На мероприятии 16 июля озвучивалось, что Полежаев, несмотря на приглашение, не смог присутствовать в качестве издателя произведения. Глава фонда высказал свою версию развития событий.

– Здесь додумывать ничего не надо. Просто не совпало проведение презентации с моим личным графиком. Вот и все. Я сожалею об этом, – признался Полежаев.

Первый губернатор Омской области комплиментарно отозвался о книге и о литературных талантах Шишова.

– Во-первых, что это очень добротная работа, автору свойственен не только инженерный талант, но и способность к литературному творчеству, именно поэтому мы и издали в 20-м году его первую книгу, – отметил Полежаев. – И здесь можно не сомневаться в достоверности написанного Олегом Владимировичем. Я уже прочел первый том истории о «Мостовике». Книга интересна. Для тех людей, кто когда-то был связан с компанией или трудился в составе коллектива «Мостовика», путешествие по страницам этой книги – это путешествие по своей истории, по части, может быть, своей судьбы. И для меня это ведь тоже часть моей политической судьбы, потому что «Мостовик», как и многие другие крупные компании, поддерживаемые в рамках региональной экономической программы, составляли ядро по обеспечению собственной доходной базы.

К личности Шишова Полежаев возвращается в другом месте интервью, называя его выдающимся организатором.