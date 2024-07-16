По словам основателя НПО «Мостовик», он готов помочь, если холдинг «Аэропорты регионов» не будет справляться со знаковым проектом.

В ходе сегодняшней презентации книги об истории НПО «Мостовик» его основатель Олег Шишов заявил, что в свое время компания была готова построить аэропорт Омск-Федоровка. Необходимые средства – 120 млн рублей – якобы был готов выделить тогдашний заместитель председателя Верховного Совета РФ омич Владимир Исправников.

– Мы чуть было не построили аэропорт Федоровка. Исправников готов был дать 120 млн долларов. И вместе с Кононовым (Бронислав, гендиректор ЗАО «Строительно-монтажный трест № 1». – РИА «Омск-информ») готовы были строить. Но в итоге пришлось найти в себе силы вернуть эти деньги и не строить, – сказал Шишов.

Он готов помочь, если концессионер строительства Омск-Федоровки, холдинг «Аэропорты регионов», не будет справляться со знаковым проектом. Инвестор планирует приступить к работам в 2026 году и завершить их в течение двух лет. Объем вложений в проект оценивается в 43 млрд рублей.