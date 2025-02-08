75 % компании теперь принадлежат ООО «Эталонпроект».
ООО «Проектно-инжиниринговая компания «Мостовик», созданная в 2022 году как «интеллектуальный наследник» знаменитого омского НПО «Мостовик», перешла под контроль Группы «Эталон».
С 5 февраля 75 % доли компании перешли ООО «Эталонпроект» из Санкт-Петербурга, сообщает портал «СуперОмск». Ранее компанию контролировало ООО «Платформа», одна из структур ООО «АФК Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Новый собственник «Мостовика», согласно ЕГРЮЛ, занимается деятельностью в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта. Возможно, теперь специалисты «Мостовика» (в компании работает около 160 человек) будут заниматься проектированием домов либо сопутствующей инфраструктуры федерального застройщика Группы «Эталон». В Омске она строит жилой комплекс «Зеленая Река».
Добавим, что 25 % ПИК «Мостовик» по-прежнему принадлежат семье основателя НПО «Мостовик» Олега Шишова. Владельцем этой доли является ООО «Лидер», компания принадлежит Аделине Шишовой и Александру Корпану.