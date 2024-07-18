Суд завершил конкурсное производство и постановил внести в единый государственный реестр запись о ликвидации компании.
Арбитражный суд Омской области постановил завершить конкурсное производство в отношении ООО «НПО «Мостовик», которое началось еще в 2014 году. Это следует из судебного решения от 28 июня 2024 года.
– Настоящее определение является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик», – постановил суд.
Иск о признании организации банкротом подала сама компания, которая задолжала кредиторам почти 77,3 млрд рублей. За 10 лет погасить удалось только 0,72 % долга, то есть 548,12 млн рублей.
Отметим, что в этом году гендиректор компании Олег Шишов выпустил книгу «История НПО «Мостовик». Том 1». Однако о причинах банкротства он решил в ней не писать, оставив эту тему для второго тома.