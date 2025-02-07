Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина пропала еще 24 января, вызвав такси из дома до вокзала.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» сообщил о завершении поисков 52-летней жительницы райцентра Марьяновка, которая пропала после поездки на такси 24 января. Сельчанка найдена живой.

Как заявлялось ранее, женщина вызвала такси к своему дому и направилась на местный ж/д вокзал. Она достигла пункта назначения, но дальнейшее местоположение пропавшей долгое время было неизвестным. Родственники женщины обратились с заявлением о ее розыске спустя более чем неделю. Где все это время находилась женщина, осталось загадкой.  

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·Происшествия

Женщина пропала еще 24 января, вызвав такси из дома до вокзала.

Поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск» сообщил о завершении поисков 52-летней жительницы райцентра Марьяновка, которая пропала после поездки на такси 24 января. Сельчанка найдена живой.

Как заявлялось ранее, женщина вызвала такси к своему дому и направилась на местный ж/д вокзал. Она достигла пункта назначения, но дальнейшее местоположение пропавшей долгое время было неизвестным. Родственники женщины обратились с заявлением о ее розыске спустя более чем неделю. Где все это время находилась женщина, осталось загадкой.  

1035