Ее не могут найти уже больше недели.

В Омской области больше недели назад пропала 52-летняя Елена Романюк. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», в последний раз ее видели 24 января, когда женщина ушла из дома по улице Победы в райцентре Марьяновка и села в такси, чтобы доехать до местного вокзала. Известно, что пропавшая достигла пункта назначения, но дальнейшее ее местоположение неизвестно.

Женщина одета в красный пуховик, бежевые штаны, вязаную шапку и черные ботинки.

Тех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильных).