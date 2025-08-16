Спасательная операция проходила в разгар рабочей недели.

Волонтеры поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «ДоброСпас» вместе с неравнодушными жителями Полтавского района, полицейскими и пограничниками нашли 73-летнюю пенсионерку из села Еремеевка, которая ушла в лес и не смогла самостоятельно вернуться домой.

Пожилая женщина пропала во вторник, 12 августа. Утром следующего дня ее родственники обратились за помощью к поисковикам. Несмотря на разгар рабочей недели, в Полтавский район выдвинулись три группы волонтеров из Омска.

– Добровольцы начали в лесу работу на отклик, осматривали овраги и природные ловушки. Участники поиска прошли по задачам 234 километра, – рассказали в отряде «ЛизаАлерт». – И вскоре в штабе раздались две желанные фразы «Стоп по поиску» и «Найдена. Жива!». Потерявшаяся пожилая женщина провела в природной среде два дня. Она нашлась в 21 километре от места пропажи, живая и здоровая!

Отметим, что за сутки 13 августа в Омской области пропали 11 человек в возрасте от 4 до 86 лет.