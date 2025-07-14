За первый месяц лета поисковики отработали свыше 120 заявок.

Омское подразделение отряда «ЛизаАлерт» обнародовало статистику о розыске людей, пропавших в июне. За первый месяц лета омские поисковики получили в общей сложности 124 заявки.

В ходе их отработки удалось найти живыми 85 человек, установить личности 11 людей, найти родных еще десяти. Одну заявку отправили в проект «Жди меня», еще девять не подтвердились. Восьмерых пропавших продолжают искать.

– Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – говорится в сообщении «ЛизыАлерт».

Жителей региона призвали звонить в отряд сразу же, как только обнаружена пропажа. Ждать, что человек в ближайшее время вернется сам, не нужно – так можно потерять драгоценное время.