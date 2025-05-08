Мужчину ищут уже неделю.

30 апреля вечером Владислав Строганов уехал из своего дома, расположенного по адресу: Омск, улица 3-я Молодежная, дом 63, на автомобиле марки ВАЗ тёмно-зелёного цвета и не вернулся. Как сообщили в ПСО «ДОБРОСПАС-ОМСК», на текущий момент его местоположение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 196 см, волосы короткие, русые.

Особые приметы: татуировка биомеханика на предплечье левой руки, татуировка с изображением черепа и корабля на предплечье правой руки, татуировка на правой ноге с изображением женщины.

Был одет в камуфлированный костюм, черные камуфлированные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местоположении Владислава, сообщите об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.