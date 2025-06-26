Ее никто не видел уже два дня.

В Омске пропала 17-летняя девушка. Как сообщают полицейские, Айнура Бардыбаева ушла из общежития на улице Батумской 24 июня и не вернулась.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост – 163 см, среднее телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в серую кофту с черными лампасами на рукавах, серые спортивные брюки, на ногах – серые кеды.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, полицейские просят сообщать об этом по телефонам: 79-26-71, 79-25-02 или +7-908-119-28-96.