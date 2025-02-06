Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Боец считает, что употреблению алкоголя нужно создавать альтернативу.

Известный омский боец ММА Александр Шлеменко в своем телеграм-канале поддержал идею главы СК РФ Бастрыкина о запрете продавать любой алкоголь лицам до 21 года. Он также призвал людей развиваться и создавать семьи, а не травить себя.

– Полностью поддерживаю эту инициативу Александра Ивановича Бастрыкина! Также важно создавать альтернативу, как это делаем мы в нашем городе Омске! Нами сделано уже десять тренажерных площадок, на которых люди занимаются круглый год в любую погоду! – написал Шлеменко.

Ранее боец поддержал инициативу о полном запрете вейпов.

·Общество

Боец считает, что употреблению алкоголя нужно создавать альтернативу.

Известный омский боец ММА Александр Шлеменко в своем телеграм-канале поддержал идею главы СК РФ Бастрыкина о запрете продавать любой алкоголь лицам до 21 года. Он также призвал людей развиваться и создавать семьи, а не травить себя.

– Полностью поддерживаю эту инициативу Александра Ивановича Бастрыкина! Также важно создавать альтернативу, как это делаем мы в нашем городе Омске! Нами сделано уже десять тренажерных площадок, на которых люди занимаются круглый год в любую погоду! – написал Шлеменко.

Ранее боец поддержал инициативу о полном запрете вейпов.