Боец считает, что все курительные устройства надо запретить на законодательном уровне.

Известный омский боец ММА Александр Шлеменко в своем телеграм-канале поддержал полный запрет вейпов и электронных устройств нагрева табака в России.

Он рассказал, что регулярно встречая подростков, которые тянут в рот «вонючие соски», делает им замечания. Основатель школы «Шторм» назвал вейпы настоящей эпидемией. Шлеменко заявил, что устройства надо запретить на законодательном уровне.

- Те ограничения, которые сейчас существуют, не совсем адекватно работают, — сказал Шлеменко — Поэтому я полностью поддерживаю инициативу Султана Хамзаева, депутата Государственной думы, который уже несколько лет пытается протолкнуть этот запрет. Я знаю, что недавно его поддержал (председатель Госдумы) Вячеслав Володин. Это большой шаг к будущему здоровью наших детей. Неважно, ваши дети или не ваши это употребляют — вы не должны стоять в стороне. Если мы не поддержим этот запрет, мы можем навредить здоровью наших детей, а это самое важное, что у нас есть.

Боец добавил, что его пригласили в Госдуму на круглый стол для обсуждения проблемы. Посетить заседание он не сможет, но зато высказал мнение в соцсетях.