За совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков следует, наоборот, привлекать к ответственности раньше, считает председатель СКР.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продавать любой алкоголь лицам до 21 года. Он считает, что в стране идет спаивание молодежи.

– Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, – заявил Бастрыкин на коллегии ведомства по итогам работы в 2024 году.

Кроме того, он предложил рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет.

– Это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес, убеждающему их в безнаказанности в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, – отметил руководитель СКР.

По данным Бастрыкина, в 2024 году в суды были направлены уголовные дела в отношении 949 подростков, обвиняемых в сбыте наркотиков, сообщает «Интерфакс». Всего в производстве сотрудников ведомства находилось свыше 17 тыс. уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, в суд направлено более 7,6 тыс. уголовных дел против 9000 подростков.