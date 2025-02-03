Омск-Информ
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·Общество

За год цены выросли на 15–19,5 %.
Статистики выяснили, как изменились цены на продукты в Омской области. По данным Омскстата на 27 января, в регионе подорожали молочные продукты.
Пастеризованное молоко за год подорожало на 19,5 %. Оно продавалось в среднем по 78,94 рубля за литр.
Творог стоил 396,91 рубля – на 51,57 рубля, или на 15 % дороже. Сметана стоила 292,85 рубля (+ 58,89 рубля, или 25 %).
Ранее в Омской области подорожало сливочное масло. В 2025 году стоимость килограмма масла превысила 1000 рублей.
·Общество

За год цены выросли на 15–19,5 %.
Статистики выяснили, как изменились цены на продукты в Омской области. По данным Омскстата на 27 января, в регионе подорожали молочные продукты.
Пастеризованное молоко за год подорожало на 19,5 %. Оно продавалось в среднем по 78,94 рубля за литр.
Творог стоил 396,91 рубля – на 51,57 рубля, или на 15 % дороже. Сметана стоила 292,85 рубля (+ 58,89 рубля, или 25 %).
Ранее в Омской области подорожало сливочное масло. В 2025 году стоимость килограмма масла превысила 1000 рублей.