Омск-Информ
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·Общество

За год цена выросла на 331 рубль.
По данным Росстата, к 13 января средняя цена сливочного масла в Омской области достигла 1013 рублей. Еще в конце декабря оно стоило 983 рубля. Отметим, что за весь 2024 год цена на этот продукт выросла на 48,5 % (на 331 рубль).
При этом самые высокие в России цены на масло наблюдаются в Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае (1641 рубль, 1595 рублей и 1482 рубля за килограмм).
·Общество

За год цена выросла на 331 рубль.
По данным Росстата, к 13 января средняя цена сливочного масла в Омской области достигла 1013 рублей. Еще в конце декабря оно стоило 983 рубля. Отметим, что за весь 2024 год цена на этот продукт выросла на 48,5 % (на 331 рубль).
При этом самые высокие в России цены на масло наблюдаются в Магаданской, Сахалинской областях и Хабаровском крае (1641 рубль, 1595 рублей и 1482 рубля за килограмм).