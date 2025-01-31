Оказывается, наставник омичей во время аварии находился вместе со своей девушкой Мэлори.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о ДТП, в которое попал перед игрой с «Барысом». В клубный «Мерседес» врезался «Хендай», устроивший массовую аварию. Никто не пострадал, зато получили повреждения четыре автомобиля. Об этом красноречиво свидетельствуют снимки с места происшествия.

Наставник команды пояснил, что ехал со своей девушкой, а не с переводчиком Натальей, как сообщалось ранее.

- В медиа просочилась немного не корректная информация, что с нами в момент ДТП был наш переводчик Наталья. На самом деле я ехал со своей девушкой Мэлори и с нашим водителем Гришей, - сказал Ги Буше.

По словам канадского специалиста, водитель в аварии не виноват.

- Авария произошла не по вине нашего водителя. Он потрясающий человек, и очень здорово водит машину. И сделал все, чтобы избежать столкновения. Но получилось так, как получилось, - добавил тренер.

Впрочем, авария не помешала наставнику омичей привести команду к победе над «Барысом» со счетом 5:1.