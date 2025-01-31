Наставник «ястребов» направлялся на домашний матч с «Барысом» из Астаны.

Сегодня, 31 января, на Левобережье Омска тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию. Наставник вместе с переводчицей ехали на домашний матч на «G-Drive Арену» с «Барысом» из Астаны.

По данным телеграм-канала 112, водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского специалиста.

По предварительным данным, Ги Буше, его переводчица Наталья и водитель не пострадали. Тренера забрала другая машина.