Клубный «Мерседес», в котором ехал наставник, получил повреждения. У машины оторвало фару и крыло.

Сегодня, 31 января, на Левобережье Омска тренер «Авангарда» Ги Буше попал в аварию. Как ранее сообщал «Омск-информ», наставник вместе с переводчицей Натальей ехали на домашний матч на «G-Drive Арену» с «Барысом» из Астаны.

Установлено, что водитель Hyundai не пропустил клубный Mercedes, на котором возят канадского коуча.

Судя по снимкам с места происшествия, разошедшимся по соцсетям, автомобиль Ги Буше стал участником массового ДТП. Повреждения получили четыре машины. У автомобиля, в котором двигался канадский специалист, оторвало фару и крыло.

Сам тренер уже находится в ледовой арене, он не пострадал, как и его переводчица.