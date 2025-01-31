Омск-Информ
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«Ястребы» забросили 5 шайб. Их соперникам повезло куда меньше.

Сегодня, 31 января, на «G-Drive Арене» омский «Авангард» сыграл против казахстанского «Барыса». Несмотря на недавнее ДТП, главный тренер «ястребов» Ги Буше, похоже, был в ударе. В первом периоде омичи открыли счет на 7-й минуте. Забил Игорь Мартынов, 1:0. Затем на 8-й и 17-й минутах дубль сделал нападающий Константин Окулов. Счет составил 3:0.

На 7-й минуте второго периода единственную шайбу в ворота хозяев забросили гости, 3:1. В третьей двадцатиминутке омичи продолжили набирать очки. На 9-й минуте периода под правую штангу шайбу забросил нападающий Илья Каблуков, 4:1. Красивую финальную точку в матче поставил нападающий Райан Спунер на 16-й минуте. Итоговый счет составил 5:1.

Следующий матч предстоит «ястребам» на выезде 2 февраля против минского «Динамо».

·Спорт

«Ястребы» забросили 5 шайб. Их соперникам повезло куда меньше.

Сегодня, 31 января, на «G-Drive Арене» омский «Авангард» сыграл против казахстанского «Барыса». Несмотря на недавнее ДТП, главный тренер «ястребов» Ги Буше, похоже, был в ударе. В первом периоде омичи открыли счет на 7-й минуте. Забил Игорь Мартынов, 1:0. Затем на 8-й и 17-й минутах дубль сделал нападающий Константин Окулов. Счет составил 3:0.

На 7-й минуте второго периода единственную шайбу в ворота хозяев забросили гости, 3:1. В третьей двадцатиминутке омичи продолжили набирать очки. На 9-й минуте периода под правую штангу шайбу забросил нападающий Илья Каблуков, 4:1. Красивую финальную точку в матче поставил нападающий Райан Спунер на 16-й минуте. Итоговый счет составил 5:1.

Следующий матч предстоит «ястребам» на выезде 2 февраля против минского «Динамо».