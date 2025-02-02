Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Компания «Сибирский региональный союз» стремится завершить проект до конца года.

В прошлый четверг, 23 января, прошел инвестиционный совет при губернаторе Омской области, на котором обсудили темпы строительства четырехзвездочной загородной гостиницы Villa Resort. Проект стоимостью 1,6 млрд рублей реализует компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна.

Как сообщил «Омск-информу» предприниматель, у отеля сменилось название на Villa Rose. На данном этапе выполнено 75 % работы, а завершить стройку планируют до конца этого года. Арабо Григорян добавил, что примерную стоимость номеров еще не рассчитывали, поэтому она остается неизвестной.

Предприниматель намерен окупить отель за 7–10 лет. В мае 2025 года планируется приступить к благоустройству территории гостиницы и базы отдыха.

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·Экономика/Бизнес

Компания «Сибирский региональный союз» стремится завершить проект до конца года.

В прошлый четверг, 23 января, прошел инвестиционный совет при губернаторе Омской области, на котором обсудили темпы строительства четырехзвездочной загородной гостиницы Villa Resort. Проект стоимостью 1,6 млрд рублей реализует компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна.

Как сообщил «Омск-информу» предприниматель, у отеля сменилось название на Villa Rose. На данном этапе выполнено 75 % работы, а завершить стройку планируют до конца этого года. Арабо Григорян добавил, что примерную стоимость номеров еще не рассчитывали, поэтому она остается неизвестной.

Предприниматель намерен окупить отель за 7–10 лет. В мае 2025 года планируется приступить к благоустройству территории гостиницы и базы отдыха.

1210