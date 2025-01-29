Омск-Информ
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·Общество

В прошлом году распались на 360 пар меньше, чем годом ранее.
В 2024 году в Омской области развелись 8444 пары. Это на 360 меньше, чем в 2023 году.
Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко.
Отметим, что в то же время в брак  вступили более 11 тыс. пар. То есть свадеб в регионе было почти на 3 тыс. больше.
·Общество

В прошлом году распались на 360 пар меньше, чем годом ранее.
В 2024 году в Омской области развелись 8444 пары. Это на 360 меньше, чем в 2023 году.
Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник Управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области Наталья Биляченко.
Отметим, что в то же время в брак  вступили более 11 тыс. пар. То есть свадеб в регионе было почти на 3 тыс. больше.