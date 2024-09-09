Согласно изменениям, пары, у которых есть дети или один из супругов против развода, должны пройти консультации у семейного психолога.

Депутат Госдумы от Омской области Игорь Антропенко готовится внести законопроект о разводах. Парламентарий предлагает норму, согласно которой пары, имеющие несовершеннолетних детей либо если один из супругов против развода, должны пройти консультации у семейного психолога.

Сам депутат Госдумы Игорь Антропенко в комментарии редакции пояснил, что услуга психолога при определенных обстоятельствах может предоставляться бесплатно.

- В Год семьи это особенно важно, тем более что количество разводов составляет 260 тысяч в год. Во время проведения масштабного исследования 15% пар указали, что причиной стала психологическая несовместимость. И мы подумали, что вмешательство специалиста увеличит шансы спасти семью. Думаю, психологов в стране выпускается достаточно. А для определенных категорий эта услуга может предоставляться бесплатно, - рассказал Антропенко «Омск-информу».

Сейчас законом предусмотрено, что суд может дать разводящимся супругам до трех месяцев на примирение. Новый законопроект вводит обязанность суда применять данные меры, а также вводит аналогичное регулирование и в отношении других дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке, сообщает «РИА Новости». Социально-психологические услуги при расторжении брака будут оказываться на основании решения суда.