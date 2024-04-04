Жители региона стали расторгать браки чаще их заключения. Об этом говорит статистика.

Жители региона стали расторгать браки чаще их заключения. Об этом говорит статистика.

Омскстат обнародовал данные о количестве браков и разводов на территории региона в первом квартале текущего года. Тенденции утешительная – омичи стали чаще разводиться, чем играть свадьбы.

За январь-март было зарегистрировано 2017 браков и 2066 разводов. Причем отрицательную тенденцию задали муниципальные районы, где разводов было на 116 больше, чем свадеб. В Омске, наоборот, чаще играл марш Мендельсона – созданных семей на 67 больше, чем разрушенных.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале смертность в Омской области почти в два раза превысила рождаемость.