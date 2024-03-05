В январе и феврале омичи стали умирать в два раза больше. Смертность превысила рождаемость.

В январе и феврале омичи стали умирать в два раза больше. Смертность превысила рождаемость.

Оказалось, что в первые два месяца смертность в Омской области в два раза превысила рождаемость. Такие данные привели в главном государственно-правовом управлении региона.

Самое большое число летальных исходов произошло в Исилькуле. Там скончались 52 человека. Меньше всего людей умерло в Знаменском районе – 9. В Омске больше всего смертей случилось в Центральном округе. Их количество составляет 308. Меньше всего – в Ленинском округе (165). Всего в январе и феврале в регионе скончалось 4,3 тыс. человек.

Малышей за это время родилось почти в два раза меньше – 2,3 тыс. В районах большое количество новорожденных оказалось в Омском (71), а самое маленькое – в Седельниковском и Большеуковском. Там родилось всего по одному ребенку. В Омске лидером стал Левым берег – 248 детей.