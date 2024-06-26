Соответствующее предложение внес Минфин РФ. Возможно, чиновники пытаются искусственно уменьшить число разводов в стране.

Соответствующее предложение внес Минфин РФ. Возможно, чиновники пытаются искусственно уменьшить число разводов в стране.

С 1 января следующего года может резко увеличиться госпошлина за расторжение брака. Данное предложение выдвинуло Министерство финансов РФ, оно вошло в проект поправок к налоговому законопроекту, который был принят неделей ранее.

В настоящее время при разводе необходимо заплатить 650 рублей. После изменений госпошлина повысится в 8 раз и составит 5 000 рублей, сообщает РБК.

– Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Развод происходит в суде, если у супругов есть несовершеннолетние дети или же один из супругов не согласен на расторжение брака, – пояснил представитель Минфина.

Согласно информации Росстата, в прошлом году в России было зафиксировано 683 700 разводов.