Он моложе рекордсмена предыдущего года.

В 2024 году в Омской области в брак вступили более 11 тыс. пар. Мужчины чаще всего женятся в возрасте 22–28 лет, девушки выходят замуж в 20-25 лет.

Самыми взрослыми молодоженами стали 89-летний мужчина и 87-летняя женщина. Еще 12 женихов и 63 невесты были несовершеннолетними.

Чаще всего омичи женятся в июне, июле, августе и сентябре. В августе в минувшем году ЗАГСы зарегистрировали 1701 брак. Меньше всего в январе и мае.