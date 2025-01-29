Омск-Информ
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·Общество

Он моложе рекордсмена предыдущего года.
В 2024 году в Омской области в брак вступили более 11 тыс. пар. Мужчины чаще всего женятся в возрасте 22–28 лет, девушки выходят замуж в 20-25 лет.
Самыми взрослыми молодоженами стали 89-летний мужчина и 87-летняя женщина. Еще 12 женихов и 63 невесты были несовершеннолетними.
Чаще всего омичи женятся в июне, июле, августе и сентябре. В августе в минувшем году ЗАГСы зарегистрировали 1701 брак. Меньше всего в январе и мае.
Отметим, что годом ранее самому пожилому жениху было 90 лет. Его невесте – 81 год.
·Общество

Он моложе рекордсмена предыдущего года.
В 2024 году в Омской области в брак вступили более 11 тыс. пар. Мужчины чаще всего женятся в возрасте 22–28 лет, девушки выходят замуж в 20-25 лет.
Самыми взрослыми молодоженами стали 89-летний мужчина и 87-летняя женщина. Еще 12 женихов и 63 невесты были несовершеннолетними.
Чаще всего омичи женятся в июне, июле, августе и сентябре. В августе в минувшем году ЗАГСы зарегистрировали 1701 брак. Меньше всего в январе и мае.
Отметим, что годом ранее самому пожилому жениху было 90 лет. Его невесте – 81 год.