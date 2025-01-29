По данным главы федерального ведомства, строительство учреждения начнется через год.

Сегодня, 29 января, министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Омск с рабочим визитом. Как анонсировал ранее «Омск-информ», федеральный чиновник начал работу с посещения Омского государственного педагогического университета. Вместе с ним на объектах образования находится депутат Государственной думы РФ Олег Смолин. Кравцов назвал вуз уникальным, подчеркнул, что тот идет в тренде процессов на популяризацию педобразования.

– Сегодня популярность педагогического образования растет. В вузе конкурс составляет 8–10 человек на место. Обсудили развитие педуниверситета, – отметил миниcтр просвещения.

Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, глава Минпросвещения выбрал место для флагманской школы. Таковых в России будет создано до 2030 года 12, одна из них – в Омске. Она станет единственной на весь Сибирский федеральный округ.

– Мы посмотрели несколько участков, где будет построена эта школа. Строительство учреждения начнется через год, – отметил Сергей Кравцов.

Помимо этого, глава региона и федеральный министр обсудили развитие омского образования в целом, а частности, капремонты образовательных организаций дошкольного, школьного и начального профессионального звена. Заявка от Омской области уже утверждена.