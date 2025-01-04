Планы на текущий год – завершить ремонт около двух десятков учебных заведений. Работы начались в 2024-м.

До 2027 года в Омской области будут капитально отремонтированы 71 школа, 16 детских садов и девять зданий четырех колледжей. Общий объем финансирования составит около 9 млрд рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Программа капитального ремонта зданий школ реализовывается с 2022 года. В ушедшем году были проведены работы с однолетним циклом в четырех учреждениях: Любинская школа № 1, Богословская школа Омского района, Новопокровская школа Горьковского района и школа № 3 в Омске. План на 2025 год – завершить работы на 19 объектах с двухлетним циклом, а также провести капитальный ремонт однолетнего цикла в девяти школах, двух детских садах и двух корпусах Омского авиационного колледжа.