Омск-Информ
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·Образование

Рабочая поездка министра просвещения РФ будет скоротечной.

В среду, 29 января, в Омске ждут министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Рабочая поездка федерального чиновника продлится всего 3 часа, сообщил РИА «Омск-информ» депутат Госдумы Олег Смолин. В настоящее время решается, чтобы Кравцов задержался подольше – вопросов развития сферы образования региона накопилось много.

– Он прилетает чартером, в Омске будет обсуждаться стратегия развития образования. За три часа на бегу не пообщаешься, – отметил Смолин.

У Кравцова запланированы совещание в формате видео-конференц-связи, посещение Омского государственного педуниверситета, одного из колледжей, а также площадки под будущую Флагманскую школу. Ее планируют разместить на территории Омского аграрного центра (бывший СибНИИСХоз).

·Образование

Рабочая поездка министра просвещения РФ будет скоротечной.

В среду, 29 января, в Омске ждут министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Рабочая поездка федерального чиновника продлится всего 3 часа, сообщил РИА «Омск-информ» депутат Госдумы Олег Смолин. В настоящее время решается, чтобы Кравцов задержался подольше – вопросов развития сферы образования региона накопилось много.

– Он прилетает чартером, в Омске будет обсуждаться стратегия развития образования. За три часа на бегу не пообщаешься, – отметил Смолин.

У Кравцова запланированы совещание в формате видео-конференц-связи, посещение Омского государственного педуниверситета, одного из колледжей, а также площадки под будущую Флагманскую школу. Ее планируют разместить на территории Омского аграрного центра (бывший СибНИИСХоз).