Министр просвещения России Сергей Кравцов объяснил, почему строительство флагманской школы доверили именно Омской области.

Стало известно, почему именно Омск выбрали под строительство флагманской школы. В распоряжение «Омск-информа» попали записи со встречи министра просвещения России Сергея Кравцова с губернатором Виталием Хоценко. Часть маериалов носит неформальный характер.

В ходе обсуждения глава региона поблагодарил федерального гостя за финансы на капремонт образовательных учреждений. И обозначил масштабы работ. Судя по всему, омские власти задались целью отремонтировать все школы, детсады, колледжи и детские лагеря.

– Мы планируем в этом году отремонтировать 71 школу, 16 детсадов, в этом году сделаем 2 дошкольных объекта, а также 9 учебных корпусов колледжей. Для нас эта программа очень востребована, – сказал Хоценко. – Мы сделали проектно-сметную документацию еще на 106 школ, 90 детсадов, 50 колледжей, 7 детских оздоровительных лагерей. Мы одни из лидеров в стране по получению средств на ремонт этих объектов.

На что министр просвещения рассказал о доверительных отношениях с губернатором Омской области. По его словам, региону удалось решить целый ряд проблем со строительством и ремонтом образовательных учреждений. Поэтому именно Омск был выбран для строительства флагманской школы.

– С момента вашего вступления в должность мы постоянно на связи. Определенные проблемы, к сожалению, были. Отрадно, что вы все вопросы решили. И все школы, которые ждали школьники и родители, все введены. И, принимая решение о создании флагманской школы мирового уровня, выбрали Омскую область, – подчеркнул Кравцов.

Кроме того, министр просвещения обещал помочь с развитием инфраструктуры Омского государственного педагогического университета. Ранее редакция сообщала, что Сергей Кравцов посетил этот вуз, а также осмотрел площадки под флагманскую школу. По некоторым сведениям, участок уже выбран. Строительство объекта начнется в 2027 году.