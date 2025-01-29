Министр просвещения РФ получил от губернатора Омской области знак «За служение Омской области» I степени.

Сегодня, 29 января, в Омск прибыл с рабочим визитом министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они посетили технопарк ОмГПУ, новое здание Омского химико-технологического лицея, обсудили место строительства пилотной флагманской школы.

В Омске по поручению президента России будет построена первая в Сибирском федеральном округе флагманская школа. И Виталий Хоценко включен в Координационный совет при Правительстве РФ по созданию передовых школ.

– Сегодня система образования Омской области активно развивается. Все запланированные по нацпроекту школы были введены. Поэтому, когда принимали решение, в каком регионе Сибирского федерального округа построить флагманскую школу мирового уровня, выбрали Омскую область, – пояснил Кравцов. – Строительство планируем начать в 2027 году.

Министр просвещения добавил, что регион также поддержат в плане капремонта детсадов и колледжей. И помогут Омской области по всем ключевым направлениям образования.

В свою очередь, губернатор поблагодарил главу федерального ведомства за продуктивное взаимодействие при реализации нацпроекта «Образование», совместную работу по развитию образовательной инфраструктуры региона. И вручил Сергею Кравцову знак отличия «За служение Омской области» I степени.