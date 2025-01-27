Омск-Информ
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·Политика

Рабочий визит федерального чиновника анонсировал депутат Госдумы Олег Смолин.

 Как рассказал сегодня, 27 января, депутат Госдумы Олег Смолин, министр просвещения Сергей Кравцов приедет в Омск с рабочим визитом 29 января.

– Благодаря работе с министерством, Омская область стала одним из лидеров по количеству школ, детских садиков, колледжей. Сейчас обсуждаем вопрос поддержки ОмГПУ, – сказал Смолин.

Программа визита министра просвещения РФ еще не известна.

·Политика

Рабочий визит федерального чиновника анонсировал депутат Госдумы Олег Смолин.

 Как рассказал сегодня, 27 января, депутат Госдумы Олег Смолин, министр просвещения Сергей Кравцов приедет в Омск с рабочим визитом 29 января.

– Благодаря работе с министерством, Омская область стала одним из лидеров по количеству школ, детских садиков, колледжей. Сейчас обсуждаем вопрос поддержки ОмГПУ, – сказал Смолин.

Программа визита министра просвещения РФ еще не известна.