Омск-Информ
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·Общество

Устранить аварию коммунальщики обещают к вечеру.
Коммунальную аварию на проспекте Мира в Омске устраняют 2 аварийные бригады «Тепловой компании», состоящие из 15 специалистов и 8 единиц спецтехники.
– Предприятие принимает все меры для скорейшего завершения ремонта теплосети и возобновления подачи отопления и горячего водоснабжения в жилые дома, запитанные от этого участка теплосети. Ориентировочно, к 20:00 работы будут завершены, – отметили в компании.
Сколько домов осталось без отопления, в компании не сообщают.
Ранее сообщалось, что из-за порыва проспект Мира залило водой. В «Тепловой компании» собщили, что после устранения аварии обработают проезжую часть и тротуары противогололедными материалами.
·Общество

Устранить аварию коммунальщики обещают к вечеру.
Коммунальную аварию на проспекте Мира в Омске устраняют 2 аварийные бригады «Тепловой компании», состоящие из 15 специалистов и 8 единиц спецтехники.
– Предприятие принимает все меры для скорейшего завершения ремонта теплосети и возобновления подачи отопления и горячего водоснабжения в жилые дома, запитанные от этого участка теплосети. Ориентировочно, к 20:00 работы будут завершены, – отметили в компании.
Сколько домов осталось без отопления, в компании не сообщают.
Ранее сообщалось, что из-за порыва проспект Мира залило водой. В «Тепловой компании» собщили, что после устранения аварии обработают проезжую часть и тротуары противогололедными материалами.