Из-за коммунальной аварии соседние дома остались без отопления.
В омских Нефтяниках произошел порыв на теплосетях. Как сообщают в соцсетях горожане, проспект Мира заливает кипятком.
– Перекресток весь в пару, уже есть ДТП. Дикая пробка и целый массив без отопления и горячей воды, – сообщает один из очевидцев.
В городской администрации отметили, что авария произошла по адресу: проспект Мира, 100а.
– Специалисты провели обследование, принято решение о временном выводе из работы трубопровода. В настоящее время на месте проходят все необходимые работы по устранению повреждения. Компания приложит все усилия для скорейшего восстановления бесперебойного теплоснабжения, – отмечают чиновники.
В АО «Тепловая компания» также ответили, что проводят ремонт, чтобы возобновить подачу теплоснабжения.
Отметим, что за неделю порывы на теплосетях в Нефтяниках случались еще дважды. Жителям также отключали отопление и горячую воду.
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