Омск-Информ
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·Политика

Предыдущий руководитель ведомства Павел Попов недавно стал заместителем прокурора Пермского края.

Новым прокурором Омска станет Петр Щербина, сообщил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией. Щербина ныне возглавляет прокуратуру Советского округа города. До этого он был прокурором Октябрьского округа.

Должность руководителя городской прокуратуры стала вакантной в конце декабря 2024 года. Длительное время работавший на этом посту Павел Попов был назначен заместителем руководителя Пермского края.

Приказ генерального прокурора РФ Игоря Краснова о назначении нового прокурора Омска ожидается в ближайшее время.  

·Политика

Предыдущий руководитель ведомства Павел Попов недавно стал заместителем прокурора Пермского края.

Новым прокурором Омска станет Петр Щербина, сообщил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией. Щербина ныне возглавляет прокуратуру Советского округа города. До этого он был прокурором Октябрьского округа.

Должность руководителя городской прокуратуры стала вакантной в конце декабря 2024 года. Длительное время работавший на этом посту Павел Попов был назначен заместителем руководителя Пермского края.

Приказ генерального прокурора РФ Игоря Краснова о назначении нового прокурора Омска ожидается в ближайшее время.  