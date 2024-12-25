Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Павел Попов получил назначение на прошлой неделе.

Омич Павел Попов стал заместителем прокурора Пермского края. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 17 декабря. Павел Попов родом из Омска. Он женат, у него есть две дочери.

В органах прокуратуры работает с 2002 года. До назначения в Перми занимал разные должности: следователя, старшего следователя омской прокуратуры, помощника прокурора Омского района, зампрокурора Кировского округа Омска, начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области. Руководил прокуратурой Советского округа, после чего возглавил прокуратуру города Омска.

Фото: прокуратура Пермского края

·Политика

Павел Попов получил назначение на прошлой неделе.

Омич Павел Попов стал заместителем прокурора Пермского края. Генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал соответствующий приказ 17 декабря. Павел Попов родом из Омска. Он женат, у него есть две дочери.

В органах прокуратуры работает с 2002 года. До назначения в Перми занимал разные должности: следователя, старшего следователя омской прокуратуры, помощника прокурора Омского района, зампрокурора Кировского округа Омска, начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Омской области. Руководил прокуратурой Советского округа, после чего возглавил прокуратуру города Омска.

Фото: прокуратура Пермского края