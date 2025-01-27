Приговор по его делу вступил в законную силу.
Вступил в законную силу приговор экс-майору Евгению Гайдамаку, которого в ноябре признали виновным в нарушении правил дорожного движения и аварии с тремя погибшими. Об этом сегодня сообщили в Омском областном суде.
Напомним, вечером 30 января 2022 года в фонарный столб на метромосту врезался Mercedes-Benz, принадлежащий жене майора. В машине находились четверо мужчин: сам Гайдамак, а также 40-летний Николай Петруняев, 21-летний Игорь Татаринов и 47-летний Александр Дубенский. Петруняев погиб на месте, еще двое скончались в больнице. В живых остался только майор.
Бывшего полицейского решили отправить в колонию общего режима на 10 лет. Также на 2,5 года ему запретили водить автомобиль и обязали выплатить семьям погибших в общей сложности более 4,8 млн рублей.
Ранее омский областной суд прекратил апелляционное производство по уголовному делу. Жалобу отозвал сам Гайдамак.