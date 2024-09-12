Его обвиняют в том, что он сел пьяным за руль, превысил скорость и не справился с управлением.

В Центральном районном суде Омска состоялись прения по делу майора Евгения Гайдамака, которого обвиняют в аварии с тремя погибшими. Прокуратура предложила приговорить майора к 13,5 года колонии общего режима.

По версии следствия, поздно вечером 30 января 2022 года Гайдамак сел за руль пьяным. Вместе с ним в машине находились трое его приятелей. Авария произошла на съезде с моста им. 60-летия Победы (метромост). Водитель не справился с управлением и на скорости более 100 км/ч врезался в опору ЛЭП.

В результате один пассажир погиб на месте. Еще двое скончались позже в больнице. Майор получил тяжелые травмы, но выжил.

– Вину в совершении преступления водитель не признал, утверждая, что помнит обстоятельства того вечера лишь фрагментарно, при этом уверен, что ехал на заднем сиденье. Однако собранными по уголовному делу доказательствами установлен факт управления автомобилем именно им, – сообщили в прокуратуре.