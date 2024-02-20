Их выводы явно пришлись по душе адвокатам, которые и зачитали результаты экспертизы во время судебного заседания.
Центральный районный суд Омска начал рассматривать письменные доказательства по делу майора Евгения Гайдамака, которого обвиняют в смертельном ДТП. Напомним, вечером 30 января 2022 года в фонарный столб на метромосту врезался Mercedes-Benz, принадлежащий жене майора. В машине находились четверо мужчин: сам Гайдамак, а также 40-летний Николай Петруняев, 21-летний Игорь Татаринов и 47-летний Александр Дубенский. Петруняев погиб на месте, еще двое скончались в больнице. В живых остался только майор.
Сегодня сторона защиты представила свою экспертизу, которую провели специалисты СибАДИ. Сотрудники вуза пришли к выводу, что Гайдамак сидел на заднем правом пассажирском месте, а за рулем был Дубенский. Последний якобы ударился подбородком о рулевую колодку, а у майора такой травмы нет. Эти выводы противоречат тем, что сделало «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этой экспертизе РИА «Омск-информ» писало ранее.
Напомним, суд над майором начался в октябре. Около двух недель назад закончился допрос свидетелей обвинения: очевидцев происшествия, спасателей и дворника. Последней на процессе выступила судебно-медицинский эксперт Екатерина Емельянова. Она прокомментировала выводы экспертизы о том, на каком месте в машине мог сидеть каждый из участников ДТП. Характер травм говорит о том, что за рулем, скорее всего, был Гайдамак.