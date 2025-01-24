Потерпевшие получат компенсацию в размере 4,8 миллиона рублей.

Омский областной суд прекратил рассмотрение апелляционной жалобы по уголовному делу в отношении экс-майора омской полиции Евгения Гайдамака, который ранее был признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Осужденный сам отозвал апелляционную жалобу.

5 ноября прошлого года Центральный районный суд Омска приговорил Гайдамака к 10 годам лишения свободы и запретил управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших и обязал Гайдамака выплатить им компенсацию за моральный вред в размере более 4,8 млн рублей.

Смертельная авария, виновником которой был признан экс-майор полиции, произошла в ночь с 30 на 31 января 2022 года. Находясь за рулем «мерседеса» в состоянии опьянения, Гайдамак врезался в опору ЛЭП на съезде с метромоста в центре Омска. Авария унесла жизнь трех человек: 40-летнего Николая Петруняева, 21-летнего Игоря Татаринова и 47-летнего Александра Дубенского. Петруняев погиб на месте, еще двое скончались в больнице. В живых остался только полицейский. Во время допросов и на суде Гайдамак всячески отрицал, что сидел за рулем, однако эксперты это опровергли. В итоге Евгений Гайдамак признал свою вину и согласился выплатить компенсации родственникам погибших людей.