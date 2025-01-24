Судя по всему, оператор пытался зафиксировать масштабы подтопления территории.

Вчера, 23 января, Западно-Сибирская транспортная прокуратура рассказала о результатах проверки соблюдения закона в части использовании воздушного пространства в Омске. Выяснилось, что нарушение зафиксировано в ноябре прошлого года.

– Местный житель осуществил запуск незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, не имеющего учетных опознавательных знаков, в черте Омска с нарушением федеральных правил использования воздушного пространства и вопреки установленному Указом губернатора Омской области от 27.06.2024 запрету на выполнение полетов беспилотных гражданских воздушных судов, – пояснили в ведомстве.

Смельчака привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и оштрафовали на 32 тыс. рублей.

По данным «СуперОмска», дрон запускался с СНТ «Фиалка» у золоотвала ТЭЦ-5. Вероятно, оператор хотел зафиксировать масштабы подтопления локации. Точные причины этого явления до сих пор не известны. У владельца золоотвала, ТГК-11, возник спор на эту тему с прокуратурой, который перешел в судебную плоскость.