Омск-Информ
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·Общество

Он располагается в Большеуковском районе.
«Омскавтодор» выбрал подрядчика для ремонта моста через реку Большой Аев в Большеуковском районе Омской области. Закупка планируется у единственного поставщика – ООО «Магистрал». Контракт на 1,86 млн рублей с компанией заключат до 31 декабря.
Отметим, что через этот мост проходит дорога Большие Уки – Знаменское на 20+850 км.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Омской области планируется ремонт трех мостов. Еще два располагаются в Усть-Ишимском и Муромцевском районах.
·Общество

Он располагается в Большеуковском районе.
«Омскавтодор» выбрал подрядчика для ремонта моста через реку Большой Аев в Большеуковском районе Омской области. Закупка планируется у единственного поставщика – ООО «Магистрал». Контракт на 1,86 млн рублей с компанией заключат до 31 декабря.
Отметим, что через этот мост проходит дорога Большие Уки – Знаменское на 20+850 км.
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Омской области планируется ремонт трех мостов. Еще два располагаются в Усть-Ишимском и Муромцевском районах.