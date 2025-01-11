Омск-Информ
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·Общество

Реконструкции подвергнутся 20 трасс и 3 моста.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил организацию работы по ремонту дорог и мостов с членами правительства и главами муниципальных районов.

Главе региона доложили, что в 2025 году предусмотрен ремонт 5 автомобильных дорог в Омске. Также в текущем году запланирован ремонт 3-х мостов в Усть-Ишимском, Муромцевском, Большеуковском муниципальных районах. В 2025 году планируется приступить к ремонту 20 дорожных объектов протяженностью 143 км.

На оперативном совещании отмечено, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Омской области в 2024 году завершены работы по ремонту 27 дорожных объектов и выполнен ремонт 4-х путепроводов в Омском, Калачинском, Называевском, Марьяновском муниципальных районах.

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·Общество

Реконструкции подвергнутся 20 трасс и 3 моста.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил организацию работы по ремонту дорог и мостов с членами правительства и главами муниципальных районов.

Главе региона доложили, что в 2025 году предусмотрен ремонт 5 автомобильных дорог в Омске. Также в текущем году запланирован ремонт 3-х мостов в Усть-Ишимском, Муромцевском, Большеуковском муниципальных районах. В 2025 году планируется приступить к ремонту 20 дорожных объектов протяженностью 143 км.

На оперативном совещании отмечено, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Омской области в 2024 году завершены работы по ремонту 27 дорожных объектов и выполнен ремонт 4-х путепроводов в Омском, Калачинском, Называевском, Марьяновском муниципальных районах.

1624