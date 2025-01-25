Корреспондент « Омск-информа » поговорил с оперуполномоченным городской полиции, который непосредственно занимается поимкой таких преступников.

Число мошенничеств в Омске не уменьшается. Самыми популярными остаются такие преступления, когда жертве поступает звонок от службы безопасности банка. На втором месте преступления на интернет-площадках, где люди продают различные товары и предлагают услуги. Далее следуют инвестиции на мошеннических площадках и звонки о попавших в беду родственниках. Раскрываемость мошенничеств, по данным полиции, растет, особенно последнего вида, который является полуконтактным. В таких случаях есть человек, который выступает курьером и лично приезжает к жертве за деньгами. Иногда эту роль выполняют дети.

Подростки-курьеры, по словам старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий УМВД России по городу Омску Артема Тешкина, не частое явление. В минувшем году городские полицейские задержали четверых подростков, которые « подрабатывали » курьерами мошенников. В 2023 году таких было пятеро. Все они приезжали к обманутым пожилым людям, забирали у них деньги и переводили их на счета « работодателя » , оставляя по договоренности часть себе.

«Все будет хорошо», или Как детей уговаривают на преступления

В 90 % случаев такую « работу » подростки находят в Telegram-каналах, где общаются. По словам Артема Тешкина, несовершеннолетние всегда знают, что идут на преступление, потому что мошенники рассказывают им схему обмана. Однако молодых людей убеждают, что их не поймают. Несовершеннолетних успокаивают, заверяют, что все будет хорошо. Подростки не читают новости о пойманных преступниках и не примеряют такую ситуацию на себя.

Играет роль и сарафананное радио. Кому-то из подростков о такой подработке рассказывают знакомые, которые сами этим занимаются, и которых пока не поймали. А курьеров ловят в 100 % случаев.

Есть и методы, которые полицейские не раскрывают, но которые также помогают вычислять курьеров мошенников.

Детям хочется денег Мотивом таких преступлений, конечно, являются деньги. Суммы для детей, да и для взрослых, не маленькие, и это очень интересует молодых людей. — Им не хватает на что-то, чего хочется, а вокруг постоянная реклама. В силу несформированной психики, мировоззрения они идут на преступления. Иногда они полностью не отдают себе отчет в своих действиях. Думают, что пару раз быстренько подзаработают, и никто не узнает, — говорит полицейский. Заработанные преступным путем деньги подростки тратят на рестораны и кафе, гаджеты и одежду.

Обычные дети из обычных семей

Причем, нельзя сказать, что подростки, идущие на преступления, исключительно из неблагополучных семей. Чаще всего семьи самые обычные.

— В основном парни из обычных семей со средним достатком. Одному [из задержанных в прошлом году] 16 лет, остальным по 17. Трое обучаются в колледжах, один старшеклассник, - рассказывает оперуполномоченный.

Только у одного подростка отец недавно освободился из колонии. Родители других - граждане законопослушные, и для них были шоком уголовные дела на сыновей. Во всех случаях родители не замечали, что дети нарушают закон.

— Проконтролировать ребенка, тем более в таком, взрослом, возрасте трудно. У одного мать, например, много работала. А этот вид преступлений не требует постоянной задействованности. У человека задача - приехать в пункт А, забрать, отвезти в пункт Б, - говорит Артем Тешкин.

Однако заметить, что ребенок занимается чем-то незаконным, все же можно. Насторожиться стоит, если у подростка вдруг начинают появляться какие-то новые вещи, которые он раньше не мог себе позволить.

Суровое наказание

Как упоминалось ранее, курьев ловят в 100 % случаев, а наказание за такие преступления — колония.

— В отношении таких курьеров применяются самые жесткие меры. При задержании их помещают в следственный изолятор, потом суд отправляет их в исправительную колонию на 3-4 года. Детям дают поменьше, но от этого наказание не становится менее суровым. В колонии им тяжело приходится, — отмечает сотрудник полиции.

Меньше не становится

Хотя случаев различных мошенничества в Омске меньше не становится, полицейские отмечают, что раскрываемость таких преступлений выросла. Полиция набирает необходимых специалистов, в УМВД создали целый отдел.

— Однако преступники пользуются приложениями, собственниками которых зачастую являются зарубежные компании. Не всегда они идут на контакт с нами, чтобы предоставить информацию о людях, которые совершают такие преступления, — отмечает Артем Тешкин.

Оперуполномоченные стараются взаимодействовать с банками. Их сотрудников банка убеждают в том, что бывает мало поговорить только с клиентом, чтобы определить, не под влиянием ли преступников он берет кредит. Нужно пообщаться и с его родственниками, которые в случае мошенничества не знают о предстоящем банковском займе. Благодаря этому уже удается предотвращать подобные преступления.

Мошенники могут звонить и представляться сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов, пенсионного фонда, кем угодно. Чтобы не стать их жертвой, омичам, которые переживают за свои средства, советуют дойти до банка и там убедиться, что все в порядке.

Если неизвестные по телефону сообщили, что ваш родственник попал в беду, даже если голос в трубке похож на голос вашего сына, внука, правнука, положите трубку и перезвоните родственнику. Возможно, сам он ни о какой беде не подозревает.