Подросток приезжал к пенсионерам, забирал у них деньги, а потом переводил сумму мошенникам. Некоторую часть он оставлял себе. Такой вид заработка раскусили полицейские.

Подросток приезжал к пенсионерам, забирал у них деньги, а потом переводил сумму мошенникам. Некоторую часть он оставлял себе. Такой вид заработка раскусили полицейские.

В Шербакульском районе сотрудники полиции по горячим следам задержали курьера телефонных мошенников. Им оказался 17-летний студент из Омска.

К стражам порядка обратилась пожилая сельчанка и рассказала, что около получаса назад передала 150 тыс. рублей молодому человеку, которого к ней прислал якобы следователь, сообщивший по телефону о ДТП с участием ее внучки. По словам женщины, она знала о такой схеме обмана, но, когда пришел парень, она словно впала в гипноз.

– Получив приметы курьера, сотрудники уголовного розыска передали их всем наружным службам полиции и сами направились в места его возможного появления. Схожего по приметам подростка они задержали рядом со зданием банка. Похищенные деньги юноша все же успел перевести аферистам, полицейские изъяли у него 8500 рублей, оставленные в качестве вознаграждения за проделанную «работу», а также телефон, содержащий переписку с кураторами, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Позже выяснилось, что до приезда в Шербакуль подросток успел побывать в Москаленском районе и забрать у пенсионерки 200 тыс. рублей. Их он также перевел «работодателю», оставив себе небольшой процент.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Студенту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. До этого к уголовной ответственности юноша не привлекался.