Руководителя Знаменского района Сергея Максимова суды двух инстанций признали виновным в избиении коллеги. Депутаты выразили недоверие чиновнику.

Сегодня, 21 января, Совет депутатов Знаменского района Омской области вынес решение по главе Сергею Максимову. Как стало известно «Омск-информу», единогласным решением 14 парламентариев отправили в отставку руководителя в связи с выражением недоверия.

Исполняющим обязанности главы Знаменского района назначен Евгений Леухин, ранее возглавлявший ООО «Водоканал» и пользующийся уважением жителей. Впоследствии специалист намерен идти на выборы, чтобы получить официальный статус руководителя.

Такое решение принято после поступившего в Совет депутатов апелляционного определения Тарского городского суда. Суд второй инстанции признал главу Знаменского района Сергея Максимова виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

Редакция подробно освещала эту историю. В суде предыдущей инстанции доказано, что 13 января 2023 года после словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

После затяжной юридической коллизии дело повторно рассматривали в Тарском мировом суде. Максимова признали виновным и назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву.

Глава Знаменского района пытался обжаловать приговор. Апелляционная инстанция частично утвердила обвинительный приговор, признав Максимова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Суд снизил сумму штрафа с 20 до 9 тыс. рублей, однако, поскольку со времени инцидента прошло два года, суд освободил главу района от уплаты за истечением срока давности. При этом Андрееву по-прежнему понадобится выплатить 100 тыс. рублей компенсации.

Уже вчера телеграм-канал Сергея Максимова был переименован. Вместо «Глава Знаменского района Сергей Максимов» было оставлено только имя и фамилия теперь уже бывшего руководителя.