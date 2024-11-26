Руководителя Знаменского района Сергея Максимова повторно признали виновным в скандальном инциденте с главой сельского поселения.

Сегодня, 26 ноября, в Тарском мировом суде был вынесен приговор главе Знаменского района Сергею Максимову. Его признали виновным в избиении главы Знаменского сельского поселения Геннадия Андреева.

Сам скандальный инцидент произошел 13 января прошлого года. После словесной перепалки 47-летний руководитель муниципалитета Максимов напал на 64-летнего главу поселения. В результате Андреев оказался в больнице с гипертоническим кризом и сотрясением мозга. Силовики расследовали уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью».

С декабря прошлого года дело рассматривала мировой судья судебного участка в Знаменском судебном районе Наталья Замятина. После допроса многочисленных свидетелей 19 апреля суд признал Максимова виновным в рукоприкладстве. И приговорил к уголовному штрафу в размере 10 тыс. рублей и дисквалификации – запрету занимать руководящие должности – на год. Перед Максимовым замаячила перспектива отставки.

Однако вскоре выносившая приговор судья неожиданно подала прошение о снятии с себя полномочий. Квалификационная коллегия судей удовлетворила это желание. И приговор главе Знаменского района отменили.

После повторного рассмотрения дела в Тарском мировом суде сегодня вновь был вынесен обвинительный приговор. Сергею Максимову назначили уголовный штраф, на этот раз в размере 20 тыс. рублей. Еще 100 тысяч руководитель района должен выплатить пострадавшему главе поселения Геннадию Андрееву. Приговор вступит в законную силу через 15 дней. У Максимова есть время обжаловать приговор в Тарском районном суде.

По данным «Омск-информа», все разбирательства необходимо завершить до 13 января 2025 года. Иначе главу Знаменского района освободят прямо в суде по истечении срока давности инцидента и он продолжит занимать руководящий пост.